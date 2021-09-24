Артефакты из XIX века обнаружены во время реконструкции школы № 23 в Нижнем Тагиле

В процессе вскрытия конструкций стен были найдены рельсы узкоколейки демидовского завода, которые датированы 1896 годом. Приято решение сохранить находки. Теперь строители хотят встроить их в интерьер нового здания. Не исключается, что это будет световой короб, который установят в стене. Также одну из находок демонтируют и представят как музейный экспонат.