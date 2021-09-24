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Артефакты из XIX века обнаружены во время реконструкции школы № 23 в Нижнем Тагиле

24 сентября 2021, 15:12
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Рабочие нашли рельсы образца конца XIX века во время реконструкции школы № 23 на Вые в Нижнем Тагиле. Теперь строители хотят сохранить раритетные находки и использовать их в интерьере.

Капитальный ремонт школы начался в августе. По словам гендиректора ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, рабочие уже демонтировали старые конструкции, тем самым подготовив коробку здания. На данный момент они покрывают кровлю профлистом, утепляют чердак и готовятся к замене этажных перекрытий. После этого планируется начать монтаж окон и приступить к отделке, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

В процессе вскрытия конструкций стен были найдены рельсы узкоколейки демидовского завода, которые датированы 1896 годом. Приято решение сохранить находки. Теперь строители хотят встроить их в интерьер нового здания. Не исключается, что это будет световой короб, который установят в стене. Также одну из находок демонтируют и представят как музейный экспонат.

Остальные рельсы останутся в каркасе здания, поскольку они являются удерживающими перемычками во всех проемах.

Напомним, 220 миллионов рублей выделено на ремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле, расположенной на улице Черных, 86. Работы необходимо закончить до 30 июля 2024 года.

220 миллионов направят на капремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле
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