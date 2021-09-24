Автомобильные шины: чем они опасны для человека и куда их сдать в Нижнем Тагиле?

Но пожалуй самое популярное и экологически опасное место для складирования шин в Нижнем Тагиле — близлежащие леса. Ежемесячно в Нижнем Тагиле находят от трех до пять свалок покрышек, их организаторам грозят штрафы. За незаконную свалку шин в лесах в России предусмотрено наказание в виде штрафа в 300-500 рублей для граждан, 500-1000 рублей для должностных лиц, 5-10 тысяч рублей для юрлиц.