Двое детей погибли во время пожара в уральском селе

Когда здание загорелось, в нем находились двое мальчиков, а также их мама и ее подруга, которая пришла в гости с еще двумя детьми. Муж женщины был на работе. Когда женщины заметили пламя, то успели схватить двоих детей и выбежать из дома. В пожаре скончались ребенок хозяйки дома и ее подруги.