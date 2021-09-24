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Куйвашев поручил усилить безопасность учебных заведений региона после теракта в Перми

24 сентября 2021, 11:45
Фото: 1MI
Усилить безопасность в региональных школах, колледжах и вузах поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Причиной стал произошедший теракт в Пермском университете.

Глава региона отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить таких событий в Свердловской области.

Мы планируем организовать специальные тренинги для руководителей и педагогов высших и средних учебных заведений, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что такие мероприятия учат тому, как необходимо действовать в экстремальных ситуациях.

Напомним, в Екатеринбурге на Площади труда местные жители устроили мемориал жертвам, расстрелянным в Перми. В тот день от рук Тимура Бекмансурова погибли шесть человек, еще 43 получили ранения.

Мемориал памяти жертв массового расстрела в Перми появился в Екатеринбурге
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#Техникум#Вузы#Пермь#Безопасность#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Школы#Теракт#Стрельба в Перми#Общество
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