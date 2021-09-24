Куйвашев прокомментировал закрытие котельной в Леневке под Нижним Тагилом

Одна из местных жительниц сообщила главе о ситуации. По ее словам, свердловчане выступали против закрытия и писали заявления в прокуратуру. В администрации пригородного района пообещали, что котельная закрыта не будет, однако на данный момент ее уже разбирают. Теперь местные жители переживают, что замерзнут в холодное время суток.