TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Напавший на Пермский университет Тимур Бекмансуров пришел в сознание

24 сентября 2021, 10:35
Фото: 1МI
Расстрелявший 20 сентября 2021 года 6 человек в кампусе Пермского университета Бекмансуров пришел в себя.

18-летний студент Тимур Бекмансуров, напавший на кампус университета в Перми, после нескольких дней без сознания, пришел в себя в пермской больнице, сообщает E1.

Бекмансуров сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии, ранения он получил при задержании в корпусе Пермского университета. Во время операции в больнице хирурги ампутировали ему ногу.

Напомним, 20 сентября 2021 года студент Пермского университета устроил стрельбу из ружья в кампусе заведения. молодая серовчанка рассказала подробности нападения.

Студентка из Серова рассказала подробности нападения стрелка на Пермский университет
Узнать подробнее

Материалы по теме
Обвиненный в убийстве 8-летнего мальчика тагильский стрелок обжаловал приговорСтрелок рассказал о причинах нападения в подъезде дома в Екатеринбурге
#Стрелок#Расстрел#Погибшие#Пермь#Университет#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25