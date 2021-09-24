Планировавший нападение на школу молодой человек задержан в Красноярском крае

Напомним, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел людей в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года. Нападавший успел застрелить 5-х студентов и врача, прежде чем он был ранен и задержан сотрудником ДПС. По последним данным еще 43 человека получили ранения и травмы.