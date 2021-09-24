Погибшие альпинисты и домогательства до судентки. Итоги дня в Свердловской области

Группа альпинистов из разных городов России, в том числе и из Екатеринбурга, заблудилась и провалилась в стометровую пропасть при восхождении на Эльбрус. Они подали сигнал бедствия с высоты пять тысяч метров. По словам пострадавших, началась метель и видимость снизилась почти до нуля, скорость ветра достигала 70 метров в секунду. В лагерь спасателями были доставлены 14 альпинистов, в их числе житель столицы Урала Дмитрий Парахин. А екатеринбурженка Ирина Гальчук погибла.
В сексуальных домогательствах обвинила несовершеннолетняя студентка из Екатеринбурга 62-летнего пенсионера. По ее словам, он трогал ее между ног, когда она находилась в его машине. Сейчас мужчина под домашним арестом, так как в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Студенты УрФУ пожаловались, что им грозят массовые отчисления за долги. По их словам, под отчисление попадают все, у кого есть больше одного долга за прошлые семестры. При этом, учащихся ознакомили с приказом только 23 сентября, за четыре дня до назначенного срока. В пресс-службе университета заявили, что отчислять будут должников прошлых лет. Вообще на пересдачу дается два месяца, но некоторые студенты не торопятся с «хвостами».
Новые светофоры с секцией для водителей появятся в Нижнем Тагиле. Там будут располагаться изображение идущего человека и белые стрелки с направлениями движения. Всего в этом году специалисты МБУ «Сигнал-3» установят 26 таких светофоров. Планируется закупить и установить 100 подобных секций на перекрестках с небольшим количеством пешеходов.