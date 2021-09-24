Суд арестовал обвиняемого в убийстве Полины Титовой и 4-летних близнецов в Кировграде

Следствие предъявило обвинение неоднократно судимому Виталию Насртдинову по п. п.«а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних), сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Сапегин.