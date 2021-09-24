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В центре Нижнего Тагила появился первый светофор с секцией для водителей

24 сентября 2021, 10:01
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Новый светофор появился на перекрестке проспекта Мира и улицы Горошникова в Нижнем Тагиле. Установка произведена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В этом году специалистам «Сигнал-3» предстоит установить и реконструировать 26 светофоров. 12 из них новые, остальные планируется модернизировать, сообщил директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Он отметил, что накануне новый светофор появился на Восточном шоссе возле цементно-шиферного завода. 24 сентября 2021 года началась модернизация светофора в центре города. До конца дня работы планируется завершить.

Одной из особенностей нового объекта является наличие отдельной секции для водителей. Ранее такие в Нижнем Тагиле еще не использовались, сообщает пресс-служба администрации города.

Секция представляет собой изображение идущего человека и стрелки белого цвета с направлениями движения. Светофор предупреждает о том, что на разрешающий сигнал светофора на проспекте Мира могут пересекать дорогу поворачивающие транспортные средства и пешеходы.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Нововведение сделано для того, чтобы предупредить возникновение ДТП с наездом на пешеходов.

По словам замначальника управления городским хозяйством Михаила Семина, планируется закупить и установить 100 подобных секций. Они будут устанавливаться на перекрестках с небольшим количеством пешеходов.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле были заменены 21 светофор. В 2021 году их количество насчитывает 26. В 2022 году планируется сделать не меньше.

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