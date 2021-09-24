Второй диагональный пешеходный переход появился в Тагиле на Циолковского-Мира

Такие пешеходные переходы будут оборудованы не на всех перекрестках, где есть выделенная фаза для пешеходов. Это зависит от технической возможности, на широких улицах придется выделять много времени для диагонального перехода. Вопрос рассматривается, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.