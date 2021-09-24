За вывод 107 миллионов в Китай бизнесмен получил 12 лет колонии в Екатеринбурге

Уралец был признан виновным по статье о переводе денежный средств в иностранной валюте на счета других стран с помощью подложных документов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, с декабря 2013 по январь 2014 года мужчина с расчетного счета подконтрольной компании перевел на счета китайских компаний свыше 106,9 миллиона рублей.
Агенту валютного контроля — филиалу коммерческого банка, бизнесмен предоставил документы о проведении операций с недостоверными сведениями. Также мужчина получил штраф в размере 1,2 миллиона рублей.
Напомним, в конце августа стало известно, что свыше 30 владельцев пчеловодческих хозяйств в Екатеринбурге хотят подать иск в суд к местному сельхозпредприятию за гибель нескольких десятков миллионов насекомых.