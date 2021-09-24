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Зажженная свеча стала причиной пожара в квартире пенсионерки в Нижнем Тагиле

24 сентября 2021, 09:33
Фото: 1МI
Пожилая женщина на минуту отлучилась из комнаты, где горела свеча. Этого времени огню хватило, чтобы распространиться на всю комнату в квартире Нижнего Тагила.

Утром 24 сентября 2021 года на улице Окунева горела квартира на 4-м этаже пятиэтажного дома, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Женщина 1937-го года рождения утром зажгла свечу в комнате и отлучилась в другое помещение. Через несколько минут она услышала треск и заглянула в оставленную комнату. Там уже разгорался огонь, помещение заполнилось дымом.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Пенсионерка покинула свое жилье и вместе с соседом вызвала пожарных. Приехавшие на вызов спасатели ликвидировали возгорание на площади около 4 квадратных метров. Никто не пострадал. Причиной пожара стала оставленная без присмотра зажженная свеча.

Напомним, 23 сентября 2021 года на трассе под Нижним Тагилом сгорел груженый лесовоз. Водитель в движении услышал посторонние шумы, остановив грузовик он увидел сзади кабины дым. Штатный огнетушитель не помог мужчине справиться с огнем, лесовоз выгорел практически полностью.

Груженый лесовоз сгорел на трассе под Нижним Тагилом
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#Квартира#Пенсионерка#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
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