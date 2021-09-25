17-летняя девушка из Староуткинска свела счёты с жизнью

17-летнюю Алену из Староуткинска нашли мертвой утром, 20 сентября. Тело девушки обнаружил её опекун — родной дед умершей. Он и стал главным подозреваемым по делу, сообщает Е1.
По словам местных жителей, погибшую вместе с сестрой воспитывали дед и бабушка — мать девушек отбывает срок за преступление, совершенное в состоянии опьянения. Отец умершей — судимый за изнасилование и убийство — никогда не принимал участие в воспитании дочери. Самым близким человеком для свердловчанки была её старшая сестра, которая уехала из Староуткинска в Первоуральск и вышла там замуж. В итоге погибшая осталась совсем одна — ни с кем из школьных товарищей девушка близко не дружила, однако всегда была отзывчивой и доброй. Именно так о ней отзываются соседи.
Сельчане предполагают, что несовершеннолетнюю до суицида довел родной дед. Местные жители неоднократно видели, как он вместе с внучкой ходил в баню. В поселке даже прошел слух, что свердловчанка была беременна от своего опекуна. По словам сельчан, вся работа по дому была на погибшей. Родственники не разрешили Алене продолжить учиться и отправили ее работать на местную пекарню.
Следователи нашли личный дневник погибшей, после чего возбудили уголовное дело о доведении до суицида. Главным подозреваемым стал дед погибшей.
Напомним, в начале августа 17-летний студент из Нижнего Тагила свёл счеты с жизнью.