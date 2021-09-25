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Екатеринбуржец обвинил полицейских в отказе расследовать кражу

25 сентября 2021, 14:01
Фото: 1МI
Житель Екатеринбурга сообщил о том, что сотрудники полиции отказались разыскивать документы и ключи, которые были украдены в ночном клубе.

Инцидент произошел в отделе полиции №7. Как рассказал пострадавший, он с сестрой отдыхал минувшей ночью в клубе Duty Free. В какой-то момент у него из сумки пропали документы, бирки от верхней одежды, а также ключи от машины и от квартиры.

После этого молодой человек решил обратиться в полицию, но не смог дозвониться. Трубку взяли только в службе спасения и пообещали передать информацию сотрудникам правоохранительных органов, рассказал пострадавший Е1.

Позже пострадавший сам приехал в участок, но его отправили в другое отделение, сославшись на то, что кража совершена не на их территории.

Тогда мужчина поехал в седьмой участок и написал заявление. Однако, по его словам, ему заявили, что искать ничего не будут, так как там нет камер наблюдения.

В городском УМВД сообщили, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, 41-летний житель Нижнего Тагила похитил мобильный телефон у пьяного собутыльника и попытался ограбить продуктовый магазин. Ранее он был неоднократно судим за различные преступления.

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