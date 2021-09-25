Гейзер с кипятком забил из под земли на Вагонке в Нижнем Тагиле

Вчера около 20 часов услышали под окнами сильное журчание, когда присмотрелись — на месте раскопок коммунальщиков образовалась лужа, а из ямы забил фонтан кипятка. Мы сразу позвонили в аварийную службу, поделилась с изданием Татьяна.