TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гейзер с кипятком забил из под земли на Вагонке в Нижнем Тагиле

25 сентября 2021, 05:30
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле прорвало трубу с горячей водой за домом по адресу Ватутина, 52. Специалисты МУП «Горэнерго» выехали на место для ликвидации утечки.

О гейзере с кипятком редакции TagilCity.ru сообщили жильцы дома № 52 на улице Ватутина в Нижнем Тагиле. Местные жители заметили фонтан кипятка вечером, 24 сентября.

Вчера около 20 часов услышали под окнами сильное журчание, когда присмотрелись — на месте раскопок коммунальщиков образовалась лужа, а из ямы забил фонтан кипятка. Мы сразу позвонили в аварийную службу, поделилась с изданием Татьяна.

Девушка пожаловалась изданию, что после ее звонка приезжали коммунальные службы, однако ночью история с потоком кипятка снова повторилась.

Фото: tagilcity.ru

В МУП «Горэнерго» редакции TagilCity.ru рассказали, что заявка о прорыве трубы им не поступала.

Специалистов отправляем на место происшествия, будем смотреть, ликвидировать. Утром нашему диспетчеру сообщений о прорывах труб не поступало. Раскопки действительно наши — работы велись по замене труб, пояснили в МУП.

Специалисты МУП «Горэнерго» просят жителей сообщать о подобных ситуациях на телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или 112, а также на телефон диспетчера 23-05-96.

Напомним, после подачи тепла в квартиры жителей Нижнего Тагила прорывы труб происходили неоднократно.

«Гейзер» с кипятком забил из-под земли на Уралмаше в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Кипяток затопил парковку возле жилых домов в Нижнем Тагиле (ФОТО)
#Коммунальщики#Коммунальная авария#Кипяток#Коммунальные службы#Горэнерго#Эксклюзив#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25