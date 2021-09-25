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Лидером по числу загрязнений водоемов в России стала Свердловская область

25 сентября 2021, 15:01
Фото: 1МI
За 13,5 лет Росгидромет зафиксировал в Свердловской области рекордное среди всех регионов России число случаев загрязнений рек — 7 075 раз. Из них 1880 стали экстремальными.

В реках находили превышение уровня марганца, взвешенных веществ, меди, цинка и нефтепродуктов, данное исследование провела платформа «Инфраструктура научно-исследовательских данных» (ИНИД).

Согласно отчету Росгидромета, экстремальные загрязнения было зафиксировано почти ежемесячно. Чаще всего страдали реки Исеть и Патрушиха на территории Екатеринбурга, Чусовая под Первоуральском, Северушка, Тура, Салда, Нейва, Пышма, Тагил.

На втором месте по загрязненным водоемам - Московская область. Там начитано 3772 загрязнения, из них 49 экстремальных. Третье место принадлежит Мурманской области, там зафиксировано 2248 загрязнений. На четвертом месте - Челябинская область. Пятое место у Нижегородской области.

Напомним, после появления «масляного пятна» в акватории реки Патрушиха в Екатеринбурге начата проверка Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Масляные пятна» появились на реке Патрушиха в Екатеринбурге
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