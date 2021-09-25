Лидером по числу загрязнений водоемов в России стала Свердловская область

На втором месте по загрязненным водоемам - Московская область. Там начитано 3772 загрязнения, из них 49 экстремальных. Третье место принадлежит Мурманской области, там зафиксировано 2248 загрязнений. На четвертом месте - Челябинская область. Пятое место у Нижегородской области.