TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Люди плакали: проститься с убитой семьей из Кировграда пришли сотни человек

25 сентября 2021, 11:23
Фото: 1МI
Сегодня, 25 сентября, в Кировграде простились с убитой Полиной Титовой и двумя её 4-летними мальчиками-близнецами.

Церемония прошла в городском морге. Сотни кировградцев пришли проститься с семьей. Люди несли цветы и детские игрушки. Данная трагедия никого не оставила равнодушными, пишет Ура.ру.

22 сентября во время пожара на бульваре Центральном, дом 4 спасатели обнаружили тела женщины и двух детей. На телах были обнаружены ножевые ранения.

23 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу. Им оказался многодетный отец, который освободился из мест лишения свободы в 2017 году. На допросе мужчина сознался в содеянном.

В настоящее время он заключен под стражу до 22 ноября 2021 ноября. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Материалы по теме
Зарезал мать с двумя «ангелочками» и сжег: все о тройном убийстве в КировградеНазвана дата прощания с убитой и сожженной в Кировграде матери с близнецамиСуд арестовал обвиняемого в убийстве Полины Титовой и 4-летних близнецов в Кировграде
#Прощание#Кировград#Смерть#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25