Мужчина с ножом на улицах Екатеринбурга напугал прохожих

Прохожего с ножом увидели жители Черкасской и Чердынской. Мужчина пугал прохожих и угрожал им расправой.
Когда на место ЧП прибыли сотрудники ППС, то дебошир забежал в один из домов и скрылся, сообщают очевидцы Е1.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину и устанавливают его личность.
UPD: Данная информация не соответствует действительности. Подобных сообщений в полицию не поступало, сообщили TagilCity.ru в отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
Напомним, Студентка вуза в Екатеринбурге Елена стала жертвой неизвестного мужчины азиатской внешности. На девушку напали прямо напротив центрального входа УрФУ. Инцидент произошёл 2 сентября в 22 часа 13 минут.