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Мужчина с ножом на улицах Екатеринбурга напугал прохожих

25 сентября 2021, 14:15
Фото: 1МI
Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который бегал по улицам Екатеринбурга с ножом. Инцидент произошел на ВИЗе сегодня вечером, 25 сентября.

Прохожего с ножом увидели жители Черкасской и Чердынской. Мужчина пугал прохожих и угрожал им расправой.

Когда на место ЧП прибыли сотрудники ППС, то дебошир забежал в один из домов и скрылся, сообщают очевидцы Е1.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину и устанавливают его личность.

UPD: Данная информация не соответствует действительности. Подобных сообщений в полицию не поступало, сообщили TagilCity.ru в отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Неизвестный напал на студентку УрФУ из Екатеринбурга напротив главного корпуса вуза
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Напомним, Студентка вуза в Екатеринбурге Елена стала жертвой неизвестного мужчины азиатской внешности. На девушку напали прямо напротив центрального входа УрФУ. Инцидент произошёл 2 сентября в 22 часа 13 минут.

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#Екатеринбург#Мужчина#Нож#Новости УрФО#Происшествия
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