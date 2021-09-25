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На месте реанимация: свадебный кортеж попал в аварию в Екатеринбурге

25 сентября 2021, 13:19
Фото: 1МI
Сегодня днём, 25 сентября, в районе 14.00 в Екатеринбурге на проспекте Ленина свадебный кортеж попал в аварию. ДТП произошло у здания Главпочтамта.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля: Лексус и Тойота, сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.

На место ЧП прибыла реанимационная бригада. По словам очевидцев, помощь никому из людей не понадобилась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Нижнем Тагиле 22 сентября женщина за рулем ВАЗ-2114 не пропустила при повороте налево встречный Mitsubishi Airtrek. В результате столкновения внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадали оба водителя и пассажир легковушки.

Трое пострадавших: ВАЗ и внедорожник столкнулись в Нижнем Тагиле
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#Свадьба#Екатеринбург#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
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