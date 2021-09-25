На месте реанимация: свадебный кортеж попал в аварию в Екатеринбурге

Напомним, в Нижнем Тагиле 22 сентября женщина за рулем ВАЗ-2114 не пропустила при повороте налево встречный Mitsubishi Airtrek. В результате столкновения внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадали оба водителя и пассажир легковушки.