Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Первоуральском

В результате аварии, 67-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сидень, погибла на месте ДТП до приезда медиков. Сам водитель и пассажир переднего сиденья госпитализированы в больницу с различными травмами, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.