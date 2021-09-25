Пропавший неделю назад свердловчанин погиб в ДТП

Напомним, По факту пропажи подполковника из Елани Александра Вяткина возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось 14 сентября. В тот день подполковник покинул воинскую часть. Он должен был поехать в поселок Еланский, однако так и не дошел до остановки.