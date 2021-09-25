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Пропавший неделю назад свердловчанин погиб в ДТП

25 сентября 2021, 16:17
Фото: 1МI
На прошлой неделе родственники заявили о пропаже 63-летнего жителя поселка Бобровский. Мужчина перестал выходить на связь 17 сентября.

Волонтёры, полицейские и неравнодушные жители разыскивали свердловчанина. Позже поступила информация о том, что пропавший мог передвигаться на автомобиле Kia Spectra.

После суток поисков, мужчину нашли погибшим. По данным «КП-Екатеринбург», он погиб в дорожно транспортном происшествии между Двуреченском и Ключами.

Напомним, По факту пропажи подполковника из Елани Александра Вяткина возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось 14 сентября. В тот день подполковник покинул воинскую часть. Он должен был поехать в поселок Еланский, однако так и не дошел до остановки.

После пропажи в Екатеринбурге подполковника из Елани возбуждено уголовное дело
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