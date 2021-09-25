TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прощание с убитой семьей и суицид 17-летней девушки. Итоги дня в Свердловской области

25 сентября 2021, 13:15
Фото: pixabay
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 25 сентября.

17-летняя девушка покончила с собой в Староуткинске. 20 сентября ее тело обнаружил дед — опекун погибшей. Местные жители рассказывают, что девушку вместе с сестрой воспитывали дед и бабушка. Наиболее близким человеком для нее была старшая сестра, которая уехала в Первоуральск и вышла замуж. Местные жители подозревают, что до суицида ее довел родной дед. Они не раз видели, как он вместе с внучкой ходил в баню. Также в поселке говорили, что девушка была беременна от своего опекуна.

17-летняя девушка из Староуткинска свела счёты с жизнью
Узнать подробнее

О жизни после реалити рассказала жительница Екатеринбурга Анастасия Куприянова, которая приняла участие в шоу «Солдатки. Спецназ». По словам девушки, она стала участницей реалити добровольно. Свердловчанка хотела получить навыки самоконтроля и стать более дисциплинированной, однако в результате осталась без любимого человека и получила проблемы со здоровьем. Анастасия рассказала, что участницы носили тяжелые снаряжения, им запрещали пользоваться телефонами, косметикой и гигиеническими женскими средствами.

Свердловчанка рассказала о двух месяцах армейской жизни и последствиях службы
Узнать подробнее

С убитой Полиной Титовой и двумя ее четырехлетними мальчиками-близнецами простились в Кировграде. Церемония проходила в городском морге. Проститься с семьей пришло несколько сотен местных жителей. Они приносили цветы и детские игрушки. 23 сентября полицейские задержали предполагаемого убийцу: многодетного ранее судимого отца. Мужчина сознался в содеянном. Теперь он до 22 ноября заключен под стражу.

Люди плакали: проститься с убитой семьей из Кировграда пришли сотни человек
Узнать подробнее

На козырьке многоэтажного дома на улице Шварца в Екатеринбурге местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины. Прибывшие на место инцидента врачи лишь констатировали смерть молодого человека, после чего уехали, так как не смогли снять его с высоты. По словам очевидцев, труп лежит уже более четырех часов и никто его не забирает.

На козырьке жилого дома в Екатеринбурге найден труп молодого человека
Узнать подробнее

Материалы по теме
17-летняя девушка из Староуткинска свела счёты с жизньюСвердловчанка рассказала о двух месяцах армейской жизни и последствиях службыЛюди плакали: проститься с убитой семьей из Кировграда пришли сотни человекНа козырьке жилого дома в Екатеринбурге найден труп молодого человека
#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Итоги
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25