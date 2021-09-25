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Введут ли в школах дистант? Уральский медик о ситуации с коронавирусом

25 сентября 2021, 12:34
Фото: 1МI
В Свердловской области, как и прогнозировалось медиками, к концу сентября ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал о том, что нас ждет, если не ввести более строгие меры в школах.

По данным специалиста, жители региона стали меньше вакцинироваться от коронавируса и из-за этого вновь наблюдается рост заболевания.

По его мнению, у тех, кто переболел более полугода назад, падает иммунная защита. К тому же те, кто ранее вакцинировался в интервале январь – март 2021 года и вовсе становятся восприимчивыми к штамму Дельта.

Соловьев отметил, что в ближайшие 3-4 недели больницы региона вновь переоборудуют под коронавирусные отделения, а количество больных превысит показатели прошлого года.

По мнению врача, в школах для борьбы с инфекцией необходимо: тестирование на коронавирус, установка в классах портативных вентиляторов с HEPA-фильтрами в комбинации с бактерицидными облучателями, маски, соблюдение принципа «пузырей», а также ребята с симптомами ОРВИ не должны приходить в учреждение без отрицательного теста.

Если учащиеся начнут пренебрегать мерами защиты, то скоро все вернутся на дистанционное обучение, а также будут продлены каникулы, пишет Е1.

Соловьев призывает усилить меры среди взрослого населения, а именно – пропаганда вакцинации, а также сократить срок действия отрицательных тестов с 72 часов до 48 часов или даже суток.

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#Медик#Свердловская область#Школа#Коронавирус#Здоровье
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