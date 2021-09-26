На Тюменском тракте Lada Priora сбила мужчину и его двухлетнего сына

23-летнего отца ребенка госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ. У него множественные ушиба тела. Его двухлетнего сына медики осмотрели и отпустили домой: у мальчика выбиты верхние зубы и ссадины на губе. У его мамы — ушибы мягких тканей лица, сообщили в ГИБДД.