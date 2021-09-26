Приложение TikTok с момента своего появления завоевало огромную популярность и, кажется, до сих пор не перестает ее набирать. Аккаунты в этой социальной сети заводит почти каждый. Кто-то с целью посмотреть, а кто-то и поснимать. Немало в TikTok и уральцев. TagilCity.ru составило свой рейтинг самых популярных аккаунтов.

Близнецы Верзаковы Канал екатеринбургских близнецов Артема и Кирилла Верзаковых набрал уже 2,4 миллиона подписчиков. Ранее молодые люди снимали пародии на сцены известных мультфильмов, но в последних видеороликах стали чаще говорить об отношениях и бизнесе. Katy Milash На ее аккаунте уже собралось более 620 тысяч подписчиков. В своих видеороликах девушка много рассказывает в юмористической форме о жизни молодых мам, шопоголизме и других интересных вещах. Mikhaelloo (Армен Михаелян) Интересный молодой человек с 2,5 миллиона подписчиков. На своей страничке он рассказывает преимущественно об отношениях мам и детей, причем делает это в юмористической форме. Его ролики собирают миллионы просмотров, а в некоторых видео кто-то даже узнает себя. Артур Саарян Его аккаунт набрал 83,4 тысячи подписчиков. Молодой человек рассказывает об отношениях и дружбе, сопровождая свои ролики танцами. Постановки свердловчанина собирают много просмотров. Женя и Лёша Семья Меньшовых рассказывает об отношениях мужчины и женщины в юмористической форме. Они снимают видео про типичные ситуации, которые могут встречаться в отношениях. Напомним, о том, как жители Свердловской области разбогатели при помощи TikTok, а также почему короткие видео становятся столь популярными, разбиралось TagilCity.ru. TikTok — «жвачка для мозгов» или площадка для самореализации? Узнать подробнее Материалы по теме Ради видео для TikTok свердловчанин поджег заживо друга в Краснотурьинске Учительница из Талицы станцевала полуголой на видео в TikTok Уральская семья музыкантов одним роликом стали звездами TikTok