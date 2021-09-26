Пассажирский автобус попал в массовую аварию на Пермском тракте

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Skoda, который выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Lifan, а потом с Nissan. Nissan, в свою очередь, отлетел в автобус, в котором в этот момент находилось 24 пассажира.