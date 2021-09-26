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Пассажирский автобус попал в массовую аварию на Пермском тракте

26 сентября 2021, 07:19
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Вчера вечером, 25 сентября, на Пермском тракте произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария случилась в районе 19.00 на 326-ом километре трассы.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Skoda, который выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Lifan, а потом с Nissan. Nissan, в свою очередь, отлетел в автобус, в котором в этот момент находилось 24 пассажира.

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали 4 человек: пассажира и водителя Nissan, а также женщину-водителя Lifan и её пятилетнего ребёнка. Другим участникам аварии медицинская помощь не потребовалась, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Напомним, на 103-м километре Тюменского тракта Lada Priora врезалась в стоящую Lada Kalina, а затем сбила водителя и его двухлетнего сына. Также в ДТП пострадала и мама малыша.

На Тюменском тракте Lada Priora сбила мужчину и его двухлетнего сына
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#Массовое дтп#ДТП#Автобус#Происшествия
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