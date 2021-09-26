Показывает, что жива: тагильчанин забрал у жены дочь и завёл для нее Instagram

История началась несколько лет назад, когда молодая семья приехали с Украины в Нижний Тагил. В 2018 году у пары родилась дочь, но молодые люди решили расстаться. Женщина с ребенком уехала в Белгородскую область, но отец разыскал малышку и забрал себе. Мать девочки через суд добилась ограничения отца в родительских правах, но мужчина не собирается возвращать дочь.