Пропавшую школьницу четвертый день ищут в Екатеринбурге

Если вы видели школьницу, или знаете где она может находиться, то сообщите об этом по телефонам: +7 (343) 356–42–08. Также можете сообщить информацию в поисковые отряды «Прорыв»: +7 (912) 037–97–90 (Николай), и «Лиза Алерт»: +7 (902) 274–95–00 (Наталья).