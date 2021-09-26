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Пропавшую школьницу четвертый день ищут в Екатеринбурге

26 сентября 2021, 06:07
Фото: 1МI
Школьницу из Екатеринбурга разыскивают четвертый день. Последний раз её видели 23 сентября в Верх-Исетском районе.

Родители подростка не знают, где находится Ангелина. В настоящее время её поисками занимаются волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.

Рост пропавшей – 154 сантиметра, у неё среднее телосложение и черные волосы. На момент пропажи была одета в куртку длинную черного цвета, темные джинсы, черные сапоги, похожие на берцы. С собой был рюкзак темно-синего цвета с голубой молнией.

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Если вы видели школьницу, или знаете где она может находиться, то сообщите об этом по телефонам: +7 (343) 356–42–08. Также можете сообщить информацию в поисковые отряды «Прорыв»: +7 (912) 037–97–90 (Николай), и «Лиза Алерт»: +7 (902) 274–95–00 (Наталья).

Напомним, десятилетнюю Дашу Баранову из Новоберёзовска объявили в розыск в пятницу, 27 августа. Девочка ушла вечером гулять и не вернулась домой.

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