Спасенному из пожара в Невьянске котенку грозит усыпление

Местные жители подобрали котенка, которого пожарные Невьянска вытащили из горящей квартиры и реанимировали. Животное назвали Эшли — оказалось, что это молодая кошка, у которой есть проблемы со здоровьем, сообщается в паблике волонтеров «Котодом» во ВКонтакте. Забравшие питомца уральцы отвезли котенка в ветклинику, где Эшли поставили три укола и рекомендовали ждать — животное не встает на лапы и ходит в туалет под себя.