Свердловский байкер отправился в Крым на советском «муравье»

Житель Екатеринбурга Аркадий Пилосов поехал в Крым на мотоцикле «муравей» — эти трехколесные транспортные средства были популярны среди жителей Советского союза. В путешествие свердловчанин отправился в воскресенье, 26 сентября. Об этом Аркадий сообщил на своей странице в Instagram.
Инструменты, палатку, спальники, коврики, посуду и провизию мы погрузили ещё вчера. Сам муравей, на обкатке показал себя неплохо, увидим, как он это сделает на дистанцию в 3000 км. Кто ездил в Крым своим ходом? Напишите, какой маршрут самый лёгкий? Где хорошая дорога и достаточно заправок по пути? поделился свердловчанин со своими подписчиками.
За несколько дней до поездки екатеринбуржец выкладывал фото своего трехколесного друга — мужчина модернизировал советскую технологию. Он поменял все расходные материалы — подшипники, сайлентблоки, заменил тормозные колодки, прокачал амортизаторы.
Аркадий планирует оставить мотоцикл в Крыму — там у свердловчанина есть недвижимость.
Кентишка-муравьишка после пробега, остаётся на ПМЖ в Крыму. Будет возить свеже-пойманную рыбку или брикеты для камина. Южный климат, позволяет это делать круглый год, да и вообще в Евпатории 300 солнечных дней в году. К сожалению, нам на Урале такого себе не позволить,поделился Аркадий на своей странице.
По словам байкера, мотосезон многие его коллеги по хобби уже завершили. Однако, свердловчанин планирует эксплуатировать свой мотоцикл круглый год.
На сегодняшний день 90% байкеров уже законсервировали, своих железных друзей до следующего года. И вскоре они разъедутся по тёплым гаражам. 7 месяцев холода, без кайфа и драйва. Мой [мотоцикл] решил трудиться круглый год, поэтому и переезжает в Крым, резюмировал екатеринбуржец.
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