TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два тагильских педагога вышли в финал конкурса «Лидер в образовании»

27 сентября 2021, 11:44
Фото: Flickr
Директор школы № 85 Яна Поддубная и заведующая садиком № 203 Наталья Вяткина представят Нижний Тагил в финале конкурса «Лидер в образовании». Последний этап соревнований пройдёт в Екатеринбурге 30 сентября.

В финал педагогического конкурса вошли четыре города Свердловской области — Екатеринбург, Нижний Тагил, Нижняя Тура и Асбест. Педагогам предстоит выполнить три задания. «Визитную карточку» финалисты заготовят дома, на втором этапе состязания педагоги будут проводить педсовет. В заключении финалистов ждёт самое сложное — круглый стол с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым, сообщает администрация Нижнего Тагила.

Напомним, 2 педагога из Нижнего Тагила стали обладателями премии как лучшие в своей профессии. По 200 тысяч рублей получат Ольга Семенова из 32 школы и Наталья Агинских из детсада «Детство».

Лучшие педагоги Нижнего Тагила получат по 200 тысяч рублей ко Дню учителя
Узнать подробнее

Материалы по теме
Педагог тагильской школы №32 Ольга Семенова получила губернаторскую премию Введут ли в школах дистант? Уральский медик о ситуации с коронавирусом
#Соревнование#Юрий Биктуганов#Школа №32#Школа#Конкурс#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25