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На 64,9% превышен эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области

27 сентября 2021, 12:57
Фото: 1MI
За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 64,9%, зафиксировано 46,4 тысячи случаев заболевания. Это на 2% больше, чем неделей ранее.

Более половины заболевших — это несовершеннолетние до 17 лет. У обследованных пациентов специалисты Роспотребнадзора выявили риновирусы, аденовирусы, парагрипп и других возбудителей. Заболеваемость выше среднего по региону, в 1,5 раза больше, наблюдается в Полевском и Тугулымском городских округах, Верхнем Тагиле и ЗАТО Свободном.

В столице Урала уровень ОРВИ сохранился на той же отметке, что и на прошлой неделе, там зафиксировано 23,4 тысячи случаев заболевания.

В свою очередь, уровень внебольничных пневмоний возрос на 23,9% (2,2 тысячи случаев). Наиболее неблагополучные муниципалитеты — Верхотурье, Ирбит, Верхний Тагил и другие.

Напомним, в середине сентября заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла в два раза.

В 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ в Свердловской области
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#Заболеваемость#Свердловская область#Пневмония#Роспотребнадзор#ОРВИ#Здоровье
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