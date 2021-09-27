На 64,9% превышен эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области

Более половины заболевших — это несовершеннолетние до 17 лет. У обследованных пациентов специалисты Роспотребнадзора выявили риновирусы, аденовирусы, парагрипп и других возбудителей. Заболеваемость выше среднего по региону, в 1,5 раза больше, наблюдается в Полевском и Тугулымском городских округах, Верхнем Тагиле и ЗАТО Свободном.