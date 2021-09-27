Неизвестные обстреляли реанимобиль с пациентом в Екатеринбурге

Ночью 24 сентября 2021 года врачи реанимобиля ехали с проблесковыми маячками в больницу Екатеринбурга, когда услышали звуки выстрелов, сообщает E1.
Сначала медики решили, что где-то рядом запускают фейерверки, но после того, как выстрелы повторились, они поняли, что стрельба ведется по автомобилю скорой. По прибытии в медучреждение они обнаружили вмятины на корпусе неотложки.
Сдав больного в приемный покой врачи поехали в ближайший отдел полиции, где им пояснили, что повреждения автомобиля характерны для попадания резиновых пуль. Но искать кого-либо правоохранители отказались, сославшись на то, что на месте происшествия отсутствуют камеры городского видеонаблюдения.
Полицейские предложили медикам написать заявление, но те отказались, прокомментировали инцидент в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Пресс-служба самой скорой помощи информацию о стрельбе по машине реанимации не подтверждает.
Напомним, в середине августа 2021 года произошло нападение на сотрудников скорой помощи, которые приехали на вызов к пострадавшим в Екатеринбурге. Дебошир задержан Росгвардией, медики и другие пострадавшие были госпитализированы.