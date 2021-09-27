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Неизвестные обстреляли реанимобиль с пациентом в Екатеринбурге

27 сентября 2021, 12:30
Фото: 1МI
Медики спешили доставить пациента в больницу Екатеринбурга, когда по их автомобилю реанимации неизвестные открыли стрельбу.

Ночью 24 сентября 2021 года врачи реанимобиля ехали с проблесковыми маячками в больницу Екатеринбурга, когда услышали звуки выстрелов, сообщает E1.

Сначала медики решили, что где-то рядом запускают фейерверки, но после того, как выстрелы повторились, они поняли, что стрельба ведется по автомобилю скорой. По прибытии в медучреждение они обнаружили вмятины на корпусе неотложки.

Сдав больного в приемный покой врачи поехали в ближайший отдел полиции, где им пояснили, что повреждения автомобиля характерны для попадания резиновых пуль. Но искать кого-либо правоохранители отказались, сославшись на то, что на месте происшествия отсутствуют камеры городского видеонаблюдения.

Полицейские предложили медикам написать заявление, но те отказались, прокомментировали инцидент в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Пресс-служба самой скорой помощи информацию о стрельбе по машине реанимации не подтверждает.

Напомним, в середине августа 2021 года произошло нападение на сотрудников скорой помощи, которые приехали на вызов к пострадавшим в Екатеринбурге. Дебошир задержан Росгвардией, медики и другие пострадавшие были госпитализированы.

Стали известны подробности нападения на медиков «скорой» в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Автомобиль#Скорая помощь#Обстрел#Новости УрФО#Происшествия
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