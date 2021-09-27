Новое современное оборудование появилось в детских поликлиниках Нижнего Тагила

Воздушные сухожаровые стерилизаторы позволяют дольше сохранять внешний вид и качество хирургических инструментов. В отличии от обработки влажным паром в автоклаве, в оборудовании используется горячий сухой пар. Этот вид стерилизации обеспечивает безопасность и защищённость от разных болезней и вирусов.