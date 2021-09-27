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Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 сентября

27 сентября 2021, 05:59
Фото: TagilCity.ru
Во время 2-минутных замеров воздуха на наличие веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле в 9:10 показатели диоксида азота поднимались до 0,1 мг/м3.

27 сентября замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты были сделаны на привокзальной площади в Нижнем Тагиле при температуре воздух +2 градуса и северо-восточном ветре со скоростью 6 метров в секунду. При коротких замерах в прямом эфире показатели диоксида азота достигали отметки 0,1 мг/м3.

Вне эфира были произведены 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей. По их результатам уровень диоксида азота был 0,1 мг/м3. Такой показатель не является превышением ПДК — 0,2 мг/м3.

Фото: tagilcity.ru

Ежедневные прямые эфире с замерами воздуха в Нижнем Тагиле проводятся редакцией TagilCity.ru Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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