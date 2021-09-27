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Общественный транспорт решено пока не отключать из-за долгов в Екатеринбурге

27 сентября 2021, 11:18
Фото: 1МI
Предприятие «Гортранс» задолжало энергетикам почти 140 миллионов. До конца сентября принято решение не ограничивать подачу электроэнергии перевозчику, есть надежда на погашение долгов.

На экстренном совещании в свердловской прокуратуре удалось договориться с энергетиками о том, что поставки электричества «Гортрансу» в сентябре продолжатся, сообщает E1.

Несмотря на задолженность перевозчика в 138 миллионов рублей энергетики надеются на погашение долгов. В «Екатеринбургэнергосбыте» грозили ранее обесточить транспортную городскую сеть до погашения долгов, но транспорт будет ходить, как и прежде, весь оставшийся сентябрь.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга комментировала ситуацию с возможным отключением подачи электроэнергии предприятию «Гортранс». Чиновники ищут средства на погашение долгов муниципального перевозчика.

Угрозы энергетиков обесточить транспорт прокомментировали в мэрии Екатеринбурга
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#Перевозчик#Екатеринбург#Прокуратура#Долги#Энергетики#Новости УрФО#Транспорт
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