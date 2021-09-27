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Охрану на квадроциклах планируется организовать на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле

27 сентября 2021, 11:03
Фото: pixabay.com
Специальную охрану на электросамокатах и квадроциклах для поддержания общественного порядка на Пихтовых горах планирует организовать администрация Нижнего Тагила.

Глава города Владислав Пинаев проверил ход работ в парке Пихтовые горы 27 сентября. Он отметил, что остро стоит вопрос с охраной лесопарковой зоны.

К сожалению, есть категория людей, которая абсолютно не ценит то, что сделано. Подрядчик констатирует акты вандализма. Сейчас думаем, кто будет охранять парк — либо полиция, либо Росгвардия, рассказал редакции TagulCity.ru мэр Нижнего Тагила.

Одним из вариантов он назвал организацию при компании-подрядчике МУП «Тагилдорстрой» специальной службы для охраны.

Снабдим их техникой, закупим электросамокаты и квадроциклы. Вопрос достаточно серьезный, тем более, что объект переходящий, доделывать Пихтовые горы будем в следующем году. В середине октября, через полмесяца, запустим общественную территорию в эксплуатацию и начнем обслуживать, пояснил глава города.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, 15 октября в Нижнем Тагиле на Вагонке планируется открыть после реконструкции не только Пихтовые горы, но и площадь Танкостроителей. Основная часть работ уже сделана.

Пихтовые горы и площадь Танкостроителей откроются в Нижнем Тагиле 15 октября
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#Пихтовые горы#Охрана#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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