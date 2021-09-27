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Пихтовые горы и площадь Танкостроителей откроются в Нижнем Тагиле 15 октября

27 сентября 2021, 10:24
Фото: TagilCity.ru
15 октября в Нижнем Тагиле планируется открыть лесопарковую зону Пихтовые горы, а также площадь Танкостроителей на Вагонке. Все работы идут по графику.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил ход реконструкции Пихтовых гор 27 сентября. Основная часть работ уже выполнена.

Осталось сделать подъем на ротонду со стороны улицы Парковая и три площадки: для маломобильных граждан, для воркаута и поставить игровой комплекс, который должен поступить к 6 октября. Мелкие работы будем доделывать в течение двух недель, рассказал редакции TagilCity.ru директор компании-подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Владислав Пинаев поручил отшлифовать острые углы на парапете, либо сделать защиту, так как могут пораниться дети. Кроме того, он отметил, что необходимо поставить правила поведения в парке, схему дорожек (для чего какая предназначена) и план строительства, чтобы отдыхающие не думали что есть незаконченности.

На площади Танкостроителей подрядчики тоже заканчивают работы, доукладывают плитку, асфальтируют парковку. Заказаны малые архитектурные формы из лиственницы и урны. Обе общественные территории планируют открыть 15 октября, отметил Игорь Васильев.

Напомним, 16 сентября в Нижнем Тагиле торжественно открыли реконструированный парк за ДК «Юбилейный» глава города Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье городская среда», на них было выделено 71,3 миллиона рублей.

Реконструированный парк за «Юбилейным» в Тагиле торжественно открыли Пинаев и Смирнов
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#Благоустройство#Пихтовые горы#Вагонка#Площадь Танкостроителей#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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