Пихтовые горы и площадь Танкостроителей откроются в Нижнем Тагиле 15 октября

Владислав Пинаев поручил отшлифовать острые углы на парапете, либо сделать защиту, так как могут пораниться дети. Кроме того, он отметил, что необходимо поставить правила поведения в парке, схему дорожек (для чего какая предназначена) и план строительства, чтобы отдыхающие не думали что есть незаконченности.