Почти 11 миллионов рублей ущерба нанёс паводок землям в Верхней Салде

Пробы из старого русла реки Салда показали, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде были превышены в несколько раз: алюминия в 1,6 раз, ванадия в 0,6 раз, железа в 0,9 раз, калия в 1,3 раз, кальция в 0,8 раз, магния в 0,3 раз, марганца в 0,7 раз, меди в 0,4 раз, натрия в 1,4 раз, нефтепродуктов в 1,6 раз, никеля в 3,4 раза, свинца в 0,1 раз, серы в 3,3 раза, титана в 0,8 раз, фосфора в 1,1 раза, хрома 0,2 раза, цинка в 0,7 раз.