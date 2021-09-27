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Почти 11 миллионов рублей ущерба нанёс паводок землям в Верхней Салде

27 сентября 2021, 12:25
Фото: 1Mediainvest.ru
В Верхней Салде паводок вызвал загрязнение земель и вод нефтепродуктами. Нижнетагильская природоохранная прокуратура отправила документы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Резкий подъём уровня воды в водохранилищах Нижнего Тагила, Горноуральского и Верхнесалдинского городских округов, зафиксированный после стихийного потопа 4 и 5 июля 2021 года, вызвал загрязнение почвы нефтепродуктами.

Пробы из старого русла реки Салда показали, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде были превышены в несколько раз: алюминия в 1,6 раз, ванадия в 0,6 раз, железа в 0,9 раз, калия в 1,3 раз, кальция в 0,8 раз, магния в 0,3 раз, марганца в 0,7 раз, меди в 0,4 раз, натрия в 1,4 раз, нефтепродуктов в 1,6 раз, никеля в 3,4 раза, свинца в 0,1 раз, серы в 3,3 раза, титана в 0,8 раз, фосфора в 1,1 раза, хрома 0,2 раза, цинка в 0,7 раз.

По подсчётам Минприродных ресурсов и экологии Свердловской области подсчитали убытки — они составили почти 11 миллионов рублей. Прокуратура отправила документы в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за порчу земли (ч.1 ст. 254 УК РФ).

Напомним, последствия паводка на Иван-озере под Нижним Тагилом до сих пор не устранены. 5 июля 2021 года сильные потоки воды смыли плотину, соединяющую ряд посёлков и садовых товариществ с Вагонкой. Единственная дорога в город отрезала садоводов и отдыхающих от города.

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#Нацпроект «Экология»#Экология#Река Салда#Верхняя и Нижняя Салда#Здоровье
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