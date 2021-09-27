Подозреваемый в педофилии участковый уволен из полиции в Первоуральске

Полицейского уволили после того, как несовершеннолетняя девочка пожаловалась на сексуальное насилие со стороны двух мужчин, а сам экс-участковый помещен под стражу в Первоуральске, сообщил редакции TagilСity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.