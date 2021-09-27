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Подозреваемый в педофилии участковый уволен из полиции в Первоуральске

27 сентября 2021, 10:29
Фото: 1МI
Задержанный лейтенант полиции, которого следователи подозревают в изнасиловании 12-летней девочки, уволен из органов МВД.

Полицейского уволили после того, как несовершеннолетняя девочка пожаловалась на сексуальное насилие со стороны двух мужчин, а сам экс-участковый помещен под стражу в Первоуральске, сообщил редакции TagilСity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники ППС по «горячим следам» установили и задержали двух подозреваемых в изнасиловании девочки. Ими оказался ранее неоднократно судимый машинист местного предприятия и участковый уполномоченный. Оба подозреваемы арестованы.

Напомним, житель Краснотурьинска отправлен на 6 лет в колонию за сексуальные утехи с несовершеннолетней без насилия.

За секс с 13-летней девочкой 6 лет тюрьмы получил житель Краснотурьинска
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