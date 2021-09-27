TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Похожий на пистолет предмет принес в заведение студент колледжа в Тюмени

27 сентября 2021, 07:16
Фото: 1МI
Очевидцы рассказали, что оружие было не настоящим. Дважды за последнюю неделю в Тюмени попадаются студенты с «оружием».

Инцидент произошел 27 сентября 2021 года в стенах одного из тюменских колледжей, сообщает E1.

Сотрудники учебного учреждения заметили, как молодой человек собирает и разбирает «пистолет» и вызвали правоохранителей. Комментариев от полиции и администрации колледжа пока не поступало.

Это уже второй случай за прошедшую неделю, когда учащиеся колледжей приносят в заведения нечто, напоминающее оружие. 23 сентября 2021 года еще один студент пытался пронести в колледж ружью для страйкбола. На входе он был задержан охраной. Молодой человек извинился «за глупость».

Напомним, 20 сентября 2021 года 18-летний студент расстрелял в кампусе Пермского университета 6 человек. Еще почти 50 человек пострадали.

Студентка из Серова рассказала подробности нападения стрелка на Пермский университет
Узнать подробнее

Материалы по теме
Студентка из Серова рассказала подробности нападения стрелка на Пермский университет
#Колледж#Кампус#Оружие#Тюмень#Студент#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25