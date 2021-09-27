Похожий на пистолет предмет принес в заведение студент колледжа в Тюмени

Это уже второй случай за прошедшую неделю, когда учащиеся колледжей приносят в заведения нечто, напоминающее оружие. 23 сентября 2021 года еще один студент пытался пронести в колледж ружью для страйкбола. На входе он был задержан охраной. Молодой человек извинился «за глупость».