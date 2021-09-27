Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отказался от мандата депутата Госдумы РФ

Об этом политик сам заявил 27 сентября 2021 года, сообщает Ура.ру.
На прошедших 17–19 сентября выборах в ГД и региональные парламенты Якушев возглавил избирательный список «Единой России» от Курганской области и «тюменской матрешки». На выборах-2021 он неофициально «соревновался» с полпредом в ДФО Дмитрием Трутневым и показал чуть лучшие результаты.
Напомним, эксперты поделились своим мнением с TagilCity.ru относительно усиление «клана» Собянина, выходца из Тюмени, с приходом Якушева на Урал. Ранее, некоторые важные посты в УрФО уже достались людям из команды московского мэра. Якушев может также получить поддержку главы свердловской области Евгения Куйвашева, считают эксперты.