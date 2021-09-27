Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отказался от мандата депутата Госдумы РФ

На прошедших 17–19 сентября выборах в ГД и региональные парламенты Якушев возглавил избирательный список «Единой России» от Курганской области и «тюменской матрешки». На выборах-2021 он неофициально «соревновался» с полпредом в ДФО Дмитрием Трутневым и показал чуть лучшие результаты.