Проверка участкового-педофила и гибель школьницы. Итоги дня в Свердловской области

Многодетная тагильчанка Евгения оказалась с тремя детьми и мамой в самолете, в который ударила молния. Рейс Azur Air в Сочи отправился из Екатеринбурга 25 сентября. Она рассказала, что полет прошел нормально, а проблемы начались во время снижения воздушного судна. Самолет попал в зону турбулентности, на борту началась паника, а затем в самолет ударила молния. Из-за этого он оказался обесточен и летел на автопилоте. Когда пилотам удалось посадить самолет в Краснодаре, пассажиры плакали и аплодировали. До Сочи тагильчане добрались на электричке. Представитель авиакомпании заявил, что компенсация не положена, потому что всему виной стала непогода.