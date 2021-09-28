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43-летний железнодорожник избежал тюрьмы за смерть коллеги в Тавде

28 сентября 2021, 11:38
Фото: 1МI
Конфликт между коллегами-железнодорожниками произошел в апреле 2021 года на станции Тавда. Мужчины распивали спиртное в результате чего между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый избил своего приятеля и спрятал его на улице, где тот и скончался.

Следователи транспортной прокуратуры завершили расследование дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В результате драки один из мужчин скончался от побоев, сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Свердловской области.

Двое коллег повздорили на фоне алкогольного опьянения, после чего обвиняемый нанес жертве несколько ударов по голове. Чтобы скрыть преступление, задержанный вынес своего оппонента на улицу и попытался его там спрятать. Потерпевший скончался от полученных травм.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим заболеванием и подлежит принудительному медицинскому лечению.

Напомним, невменяемый житель Полевского Свердловской области избежал уголовного наказания за убийство своего отца топором. Мужчина помещен на принудительное лечение в психиатрическую клинику закрытого типа.

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