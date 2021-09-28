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Екатеринбурженке чуть не оторвало ухо из-за рухнувшего на нее забора на стройке

28 сентября 2021, 04:40
Фото: 1МI
Порыв ветра опрокинул секцию забора на молодую девушку в Екатеринбурге. Медики практически пришили ей ухо обратно, строители даже не поинтересовались ее состоянием.

27 сентября 2021 года в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга девушка чуть не лишилась уха рядом со стройкой ЖК «Мельница», сообщает E1.

Вдвоем с молодым человеком она ехала на самокате по деревянному настилу рядом с забором стройки, когда ветер повалил одну из секций прямо на девушку. Пострадавшая получила множественные травмы, екатеринбурженка ударилась головой о трамвайные пути при падении.

Фото: E1.ru

Молодые люди не стали вызывать скорую, и самостоятельно добрались до ближайшего травмпункта, где врачи буквально «собрали» пострадавшее ухо девушки по частям, сшив его.

Парень позже вернулся на место инцидента, чтобы сфотографировать его, но строители уже восстановили упавшую секцию. Правда, с его слов, злополучная часть забора чуть не упала и на него, так как она просто воткнута в хлипкую конструкцию опоры.

Пострадавшая собрала все медицинские справки и намерена написать заявление в полицию.

Напомним, 25 сентября 2021 года из-за взрыва газо-воздушной смеси в квартире многоэтажного дома в Верхней Пышме обрушились стены жилища. Хозяин квартиры госпитализирован с ожогами и травмами.

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