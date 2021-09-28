Хозпостройка загорелась на территории Успенского собора в Екатеринбурге

Вечером 27 сентября 2021 года временная постройка, используемая под хозяйственные нужды Успенского собора, вспыхнула в Екатеринбурге, сообщает региональное ГУ МВД РФ.
Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров, пожарные МЧС справились с возгоранием менее чем через час после вызова. На месте происшествия работали 22 спасателя и 7 единиц спецтехники. Никто не пострадал.
Напомним, тем же вечером 27 сентября текущего года у гипермаркета Metro в Екатеринбурге загорелся хозяйственный ангар. Крыша строения обрушилась, о пострадавших пока не сообщается.