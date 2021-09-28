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Хозпостройка загорелась на территории Успенского собора в Екатеринбурге

28 сентября 2021, 04:01
Фото: 1МI
Хозяйственная постройка храма горела на площади 100 квадратных метров в Екатеринбурге. Обошлось без пострадавших.

Вечером 27 сентября 2021 года временная постройка, используемая под хозяйственные нужды Успенского собора, вспыхнула в Екатеринбурге, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров, пожарные МЧС справились с возгоранием менее чем через час после вызова. На месте происшествия работали 22 спасателя и 7 единиц спецтехники. Никто не пострадал.

Напомним, тем же вечером 27 сентября текущего года у гипермаркета Metro в Екатеринбурге загорелся хозяйственный ангар. Крыша строения обрушилась, о пострадавших пока не сообщается.

Крупный пожар разгорелся вблизи гипермаркета Metro в Екатеринбурге
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