Из-за африканской чумы изолировали деревню в Свердловской области

Три животных личного подсобного хозяйства в Камышлове умерли от африканской чумы. Диагноз свиньям поставили предварительно после взятых проб мяса, пишет «КП-Екатеринбург».
В департаменте ветеринарии региона изданию рассказали, что сейчас в радиусе 20 километров от очага заражения введен пропускной режим из-за карантина. На территории хозяйства проводится дезинфекция.
Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы полностью обезопасить территорию. МЧС, сотрудники полиции и ветеринары проводят учет животных в хозяйствах, которые вошли в санитарную зону, объяснили ветеринары.
Точные результаты будут известны только вечером 28 сентября — пробы увозят во Владимир в Федеральный центр охраны здоровья животных.
Ветврачи подчеркивают, что африканская чума свиней не опасна для человека. Мясо с данного подсобного хозяйства на прилавки не попадало.
Напомним, на Урале был разработан и утвержден план по борьбе с африканской чумой свиней на 2021–2023 годы.