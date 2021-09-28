Культурные проекты Свердловской области получили президентские гранты

Самую большую сумму в 4 с лишним миллиона получат создатели передвижной выставки «Уральские перекрёстки. В поисках пути», а всего чуть более 100 тысяч досталось съемочной группе проекта, посвященного искусству уральской росписи, сообщает «Областная газета».