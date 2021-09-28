Кусты кизильника и барбариса появятся в эко-парке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Посадка растений стартовала 24 сентября. Планируется закончить работы до конца недели, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По словам агрономов, конец сентября и начало октября являются оптимальными для высадки кустарников.
Кустарники являются основой грамотно спланированной территории, утверждает главный специалист отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовкая. Она отмечает, что живые изгороди визуально отделяют функциональные зоны.
Специалист отмечает, что посаженные в рамках первого этапа озеленения деревья адаптировались на своем месте. Процент их выживаемости составил 90%.
Напомним, клены, липы, рябины и лиственницы были высажены в эко-парке в Нижнем Тагиле во время экологических субботников. Сам же парк был создан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».